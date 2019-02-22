A Secretaria Municipal de Educação de Assis Brasil (SEME) divulgou o resultado final do Processo Seletivo para contratação de “Agentes do Asinhas”. Os professores selecionados irão atender alunos da educação infantil em áreas rurais de difícil acesso.

Confira:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 002/2019 – AGENTE DO “ASINHAS”

COMUNIDADE ESCOLA DE REFERENCIA CLASSIF. NOME DO CANDIDATO PONT.
BACIA MARIA FERREIRA 01 ADEVANÇO PADILHA DA SILVA 86,5
02 GEOVANI SOUZA FERNANDES 76,0
03 RAIMUNDO OLIVEIRA ALVES 74,5
04 DELCIANE CHAGAS MARTINS 52,5
05 FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO 50,0
06 SEBASTIAO ALVES RODRIGUES 42,5
07 ANTONIO FLAVIANO DA SILVA 41,0
BEIJA-FLOR BENEDITO BATISTA 01 GERLANE RODRIGUES DA SILVA 81,0
02 WELITON ARAÚJO ALVES 48,0
BR 317 KM 88 NOVA CONQUISTA 01 ROZIANE DINIZ DA SILVA E S. 97,5
02 NAIANI GUIMARAES DA SILVA 94,5
03 ADRILE ALMEIDA DE FREITAS 90,5
04 ANTONIA QUEIROZ MARTINS 78,5
05 ARLI OLIVEIRA DA COSTA F. 78,0
06 VALMERIM MOÇAMBITE G. 62,0
07 THALINE SILVA DE FARIAS 54,0
BR 317 KM 17 ALTAMIRA 01 MARIA ANTONIA SILVA R. 95,0
02 LUDIMILA SANTOS DE LIMA 91,0
03 LUAN CAVALCANTE DE A. 44,0
PREGUIÇA SARA LOPES  01 FRANCIO AGLEISON DA SILVA 97,5
02 MARIVALDA ARAÚJO GOMES 82,0
03 RAQUEL SILVA GOMES 73,0
04 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA 68,5
SOL A SOL GEZILDA DE FREITAS 01 JANDIRA FREITAS DE ALMEIDA 98,5
02 JOAO PAULO ALMEIDA DOS S. 91,0
03 SAMILA PEREIRA DA SILVA 87,0
04 WANDERSON SOUZA DE O. 80,0
05 ELDA OLIVEIRA DA SILVA 77,5
06 MEIRI FERREIRA MARTINS 76,5
07 RODRIGO MACHADO M. 69,0
CUMARU CHICO MENDES 01 IZAQUE GOMES DE ARAÚJO 69,5
02 CLEONICE SANTOS SILVA 60,5
03 GILVAN SILVA E SILVA 47,0
DIVISÃO BAIXA VERDE 01 RAIMUNDO SANTOS DE LIMA 84,0
02 NILVAN SOUZA DA SILVA 74,0
03 MAIARA SILVA SANTOS 79,0
04 MICHEL SABÓIA DE ALMEIDA 55,0
PRIMAVERA MARIA SOCORRO 01 EMERSON OLIVEIRA ALVES 88,5
02 MÁRCIA AQUINO FREIRE 70,0
SÃO PEDRO, ERECE E PALESTINA SANTA RITA 01 MARIA LELIANE P. DE ARAÚJO 96,0
02 PABLÍCIO TEIXEIRA DE ARAÚJO 85,5
03 REVELINO FERREIRA GIFONE 74,0
04 JOZIAS ARAÚJO MACIEL 74,0
05 LIDIA LOPES DA ROCHA 67,5
06 EVELINE DE SALES MACIEL 67,0
ICURIA XVII DE NOVEMBRO 01 ERNANDES B. DE ARAÚJO 85,5
DERRETIDO CARIOLANDO 01 CÉLIA QUEIROZ DA ROCHA 98,0
02 ANTONIA A. DE QUEIROZ 57,0
IRACEMA FRANCISCO M. 01 IVONETE FEITOSA DA SILVA 91,5
02 LIDIANE L. DO NASCIMENTO 86,5
03 KATERINE DOS S. FEITOSA 86,5
04 VICÉLIA FEITOSA RODRIGUES 72,0
05 MARLENE FLORES DE MELO 70,0
06 ELIZANGELA MACHADO G. 61,5
07 JESUS JAMIS DA SILVA 55,0
ÁGUA MORTA FRANCISCO CHAGAS 01 QUEILA GOMES PIPA 87,5
BR 317 KM 88 IDELZUITE 01 CELINA DO N. VALENTIM 89,5
02 ALCIRLANDIA Q. MARTINS 83,0
03 ROSILENE DE OLIVEIRA Q. 70,5
04 PAULO PEREIRA DE LIMA 39,5
HUMAITÁ HUMAITÁ 01 ÁLISSON DA SILVA ROCHA 91,0
02 SEBASTIAO AGLIZIO SILVA. S 89,0
03 GIRLEUDO RODRIGUES DA S. 66,0
RIO GRANDE VICENTE BESSA 01 AURELINDA TAVARES G. B. 88,5
02 EDINEUZA M. DE SALES 86,5
03 TYAGO MENDES SIQUEIRA 59,5
AMÉLIA TANCREDO N. 01 JOSILENE TAVARES NUNES 88,0
02 JOSUÉ LIMA DO NASCIMENTO 79,0
03 GLEISSY NOGUEIRA ORTIZ 75,0

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