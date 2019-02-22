A Secretaria Municipal de Educação de Assis Brasil (SEME) divulgou o resultado final do Processo Seletivo para contratação de “Agentes do Asinhas”. Os professores selecionados irão atender alunos da educação infantil em áreas rurais de difícil acesso.
Confira:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 002/2019 – AGENTE DO “ASINHAS”
|COMUNIDADE
|ESCOLA DE REFERENCIA
|CLASSIF.
|NOME DO CANDIDATO
|PONT.
|BACIA
|MARIA FERREIRA
|01
|ADEVANÇO PADILHA DA SILVA
|86,5
|02
|GEOVANI SOUZA FERNANDES
|76,0
|03
|RAIMUNDO OLIVEIRA ALVES
|74,5
|04
|DELCIANE CHAGAS MARTINS
|52,5
|05
|FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO
|50,0
|06
|SEBASTIAO ALVES RODRIGUES
|42,5
|07
|ANTONIO FLAVIANO DA SILVA
|41,0
|BEIJA-FLOR
|BENEDITO BATISTA
|01
|GERLANE RODRIGUES DA SILVA
|81,0
|02
|WELITON ARAÚJO ALVES
|48,0
|BR 317 KM 88
|NOVA CONQUISTA
|01
|ROZIANE DINIZ DA SILVA E S.
|97,5
|02
|NAIANI GUIMARAES DA SILVA
|94,5
|03
|ADRILE ALMEIDA DE FREITAS
|90,5
|04
|ANTONIA QUEIROZ MARTINS
|78,5
|05
|ARLI OLIVEIRA DA COSTA F.
|78,0
|06
|VALMERIM MOÇAMBITE G.
|62,0
|07
|THALINE SILVA DE FARIAS
|54,0
|BR 317 KM 17
|ALTAMIRA
|01
|MARIA ANTONIA SILVA R.
|95,0
|02
|LUDIMILA SANTOS DE LIMA
|91,0
|03
|LUAN CAVALCANTE DE A.
|44,0
|PREGUIÇA
|SARA LOPES
|01
|FRANCIO AGLEISON DA SILVA
|97,5
|02
|MARIVALDA ARAÚJO GOMES
|82,0
|03
|RAQUEL SILVA GOMES
|73,0
|04
|LUCIMAR PEREIRA DA SILVA
|68,5
|SOL A SOL
|GEZILDA DE FREITAS
|01
|JANDIRA FREITAS DE ALMEIDA
|98,5
|02
|JOAO PAULO ALMEIDA DOS S.
|91,0
|03
|SAMILA PEREIRA DA SILVA
|87,0
|04
|WANDERSON SOUZA DE O.
|80,0
|05
|ELDA OLIVEIRA DA SILVA
|77,5
|06
|MEIRI FERREIRA MARTINS
|76,5
|07
|RODRIGO MACHADO M.
|69,0
|CUMARU
|CHICO MENDES
|01
|IZAQUE GOMES DE ARAÚJO
|69,5
|02
|CLEONICE SANTOS SILVA
|60,5
|03
|GILVAN SILVA E SILVA
|47,0
|DIVISÃO
|BAIXA VERDE
|01
|RAIMUNDO SANTOS DE LIMA
|84,0
|02
|NILVAN SOUZA DA SILVA
|74,0
|03
|MAIARA SILVA SANTOS
|79,0
|04
|MICHEL SABÓIA DE ALMEIDA
|55,0
|PRIMAVERA
|MARIA SOCORRO
|01
|EMERSON OLIVEIRA ALVES
|88,5
|02
|MÁRCIA AQUINO FREIRE
|70,0
|SÃO PEDRO, ERECE E PALESTINA
|SANTA RITA
|01
|MARIA LELIANE P. DE ARAÚJO
|96,0
|02
|PABLÍCIO TEIXEIRA DE ARAÚJO
|85,5
|03
|REVELINO FERREIRA GIFONE
|74,0
|04
|JOZIAS ARAÚJO MACIEL
|74,0
|05
|LIDIA LOPES DA ROCHA
|67,5
|06
|EVELINE DE SALES MACIEL
|67,0
|ICURIA
|XVII DE NOVEMBRO
|01
|ERNANDES B. DE ARAÚJO
|85,5
|DERRETIDO
|CARIOLANDO
|01
|CÉLIA QUEIROZ DA ROCHA
|98,0
|02
|ANTONIA A. DE QUEIROZ
|57,0
|IRACEMA
|FRANCISCO M.
|01
|IVONETE FEITOSA DA SILVA
|91,5
|02
|LIDIANE L. DO NASCIMENTO
|86,5
|03
|KATERINE DOS S. FEITOSA
|86,5
|04
|VICÉLIA FEITOSA RODRIGUES
|72,0
|05
|MARLENE FLORES DE MELO
|70,0
|06
|ELIZANGELA MACHADO G.
|61,5
|07
|JESUS JAMIS DA SILVA
|55,0
|ÁGUA MORTA
|FRANCISCO CHAGAS
|01
|QUEILA GOMES PIPA
|87,5
|BR 317 KM 88
|IDELZUITE
|01
|CELINA DO N. VALENTIM
|89,5
|02
|ALCIRLANDIA Q. MARTINS
|83,0
|03
|ROSILENE DE OLIVEIRA Q.
|70,5
|04
|PAULO PEREIRA DE LIMA
|39,5
|HUMAITÁ
|HUMAITÁ
|01
|ÁLISSON DA SILVA ROCHA
|91,0
|02
|SEBASTIAO AGLIZIO SILVA. S
|89,0
|03
|GIRLEUDO RODRIGUES DA S.
|66,0
|RIO GRANDE
|VICENTE BESSA
|01
|AURELINDA TAVARES G. B.
|88,5
|02
|EDINEUZA M. DE SALES
|86,5
|03
|TYAGO MENDES SIQUEIRA
|59,5
|AMÉLIA
|TANCREDO N.
|01
|JOSILENE TAVARES NUNES
|88,0
|02
|JOSUÉ LIMA DO NASCIMENTO
|79,0
|03
|GLEISSY NOGUEIRA ORTIZ
|75,0