DNIT desmente que pilar de ponte na BR-364 tenha cedido: “é trabalho topográfico”

O promotor da Unidade Especializada de Combate ao Narcotráfico do Paraguai, Isaac Clemente Ferreira Villamayor, anunciou que apresentará hoje a denúncia formal contra Miguel Ángel Garrido Salvatierra, militante do o Movimento ao Socialismo (MAS) e ex-funcionário da Boliviana de Aviação (BoA), e outros quatro pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação criminosa.

Na última segunda-feira, a 14 quilômetros da cidade de San Ignacio, departamento de Misiones, no Paraguai, policiais da Unidade de Investigação Sensível chegaram a uma pista de pouso no momento em que a droga estava sendo descarregada de um avião Cesna com placa boliviana CP-2769. Enquanto o carregamento era verificado pelas tropas, outro avião boliviano se preparava para pousar para deixar a cocaína na mesma sala; mas ao chegar ao solo, o piloto percebeu e começou a atirar nos policiais e funcionários do Ministério Público que estavam escondidos perto da pista. Essa rajada de tiros do segundo avião atingiu uma van da Polícia e feriu o piloto do primeiro avião que estava preso dentro do veículo. Este segundo avião acabou por aterrizando e foi imediatamente incinerado pelos ocupantes.

A polícia paraguaia prendeu cinco pessoas nesta operação, três paraguaios e dois bolivianos: Adolfo Osmar Sanabria Figueredo, 38 anos; Vicente Alcides Sanabria, 49 anos; Héctor Lorenzo González, 30 anos; José Abel Robalino Hakome (piloto), 29 anos; e Miguel Ángel Garrido Salvatierra (co-piloto), 30 anos. O piloto e co-piloto de nacionalidade boliviana.

O deputado da Comunidade Cidadã Jairo Jesús Guiteras assegurou que Miguel Ángel Garrido Salvatierra aparece como piloto ativo do BoA na base de dados da Controladoria Geral do Estado. Além disso, na página do Órgão Eleitoral Plurinacional, o acusado se declarou militante do MAS.

A empresa de Aviação emitiu um comunicado esta manhã esclarecendo que Garrido Salvatierra não é piloto da estatal, mas trabalhou na instituição como auxiliar técnico de manutenção de 2018 a 2020. Os últimos dados da Controladoria Geral do Estado referem que o sindicado foi registrado em 14 de outubro de 2020 como funcionário do BoA.

Os narcotraficantes transportavam 440 quilos de cocaína e esse grupo já vinha sendo investigado há oito meses pelas autoridades paraguaias.

O promotor Ferreira tinha a denúncia pronta, mas o piloto boliviano foi internado no Hospital de Trauma de Assunção devido ao impacto de uma bala; no entanto, a autoridade do Ministério Público garantiu que os detidos hoje vão responder pelos crimes de tráfico internacional de droga e associação criminosa.

//ANF//

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários