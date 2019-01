O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou neste sábado (12) que já elevou um trecho de 16 quilômetros na BR-364, sentido Porto Velho-Rio Branco. A elevação do leito da rodovia faz parte das ações para evitar que o Acre fique isolado por via terrestre, caso o nível do Rio Madeira suba para além da cota viária e alague a rodovia. Restam ainda quatro quilômetros para a conclusão da obra, que deve ser finalizada até 15 de abril. O serviço é executado por uma empresa contratada pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR), concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau.

Segundo informes, a obra teve início em maio de 2018 e tinha previsão de término para dezembro daquele mesmo ano. No entanto, por conta do período chuvoso, o ritmo de trabalho foi desacelerado e a conclusão adiada por mais quatro meses.

“Em 2014, teve a alagação e em alguns trechos a água invadiu a pista quando a cota do rio ultrapassou os 17 metros. Para evitar o ocorrido, nós iniciamos o trabalho de alteamento da BR-364 entre os KM 851 e 876 que ficou sob a responsabilidade de Jirau. Todo o serviço é para evitar que isso aconteça de novo e não atrapalhe a passagem de veículos”, disse Cláudio André Neves, o novo diretor do Dnit em Rondônia.

Os 16 quilômetros elevados também já estão pavimentados. via, restando apenas 4 do trecho total que foi elevado. Do trecho restante, estão sendo realizadas obras de drenagem com extensão de três quilômetros, serviço que deve ser realizado antes da aplicação da camada asfáltica.

Fonte: rondoniagora

