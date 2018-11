Na última quinta-feira (22), a sede do Tribunal de Contas do Acre foi invada. Foram furtados do local documentos sigilosos da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da Corte de Contas. Porém, a informação é de que nenhuma janela ou porta foi arrombada.

De acordo com relatos, os documentos que foram levados, trata-se de um conjunto de dados solicitados pelos auditores do Tribunal de Contas à equipe do Governo do Acre, comamdado por Tião Viana (PT).

Conforme uma fonte do órgão que preferiu não se expor, informou que “eram dados sobre dívidas do Estado, pagamentos por fazer, pagamentos por receber. “Quem fez isso não contava com o fato de que os auditores já haviam digitalizado os dados e repassado à equipe de transição governamental”, declarou.

Informações do Gazetanet