Pesquisadores do instituto Adolfo Lutz e do Instituto de Medicina Tropical da Universdade de São Paulo (USP) detectaram a presença de dois novos tipos de rotavírus humano em circulação no Brasil. Uma das novas variedades chegou ao país em 2015 e foi responsável por 80% dos casos de diarreia viral em 2017. Os resultados da pesquisa acabam de ser publicados no Journal of General Virology, do Reino Unido.

