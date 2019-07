Todos os crimes foram cometidos por bandidos em motos; a Polícia já começou a investigar os casos

A tarde de sábado (27) foi sangrenta em Rio Branco, dois morreram e cinco ficaram feridos. Os crimes aconteceram nos bairro Floresta Sul, Aeroporto Velho, Bahia Velha e Carandá.

No bairro Floresta Sul, dois amigos estavam em um carro Palio Azul, quando vários homens, em oito motos fortemente armados, se aproximaram do veículo e atiraram seis vezes.

O condutor do veículo foi atingido com dois tiros, no braço e costas e ainda conseguiu dirigir o carro até o PS. O amigo saiu ileso.

Na Rua Ary Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho,Antônio José de Souza, de 43 anos, Francisco Santos da Silva, de 51, e uma mulher identificada como Cecília, estavam na esquina em frente a um bar quando os criminosos passaram nas motos e efetuaram vários tiros.

Antônio que estava numa moto sentado, foi ferido com 3 tiros no peito, cabeça e na perna, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Francisco e Cecília foram conduzidos ao Pronto Socorro em estado estável.

Na Rua Men de Sá, no Bahia Velha, a vítima Marcos Yuri Silva, de 22 anos, estava caminhando na rua quando os criminosos passaram nas motocicletas atirando. O jovem foi atingido com quatro tiros nas costas e foi levado pelo Samu em estado de saúde gravíssimo ao Pronto Socorro.

Na Rua Pero Vaz de Caminha, no Conjunto Carandá, na baixada da Sobral, Francisco Oliveira Ponciano, de 20 anos, estava em via pública próximo à sua casa, quando os membros da facção rival chegaram e efeturam quatro tiros.

Populares informaram que o jovem pegou o primeiro tiro, fingiu-se de morto e os criminosos estavam indo embora, Francisco levantou a cabeça para ver se os rivais haviam saído e eles perceberam, voltaram e executaram o jovem com três tiros na cabeca e no glúteo. Em seguida fugiram.

Um homem que nao foi identificado foi ferido durante os tiros e foi levado ao Ps em estado de saúde estável.

Os dois corpos foral levados ao IML. A Polícia acredita que a motivação do crime foi guerra entre facções.

