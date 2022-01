Domingo (23) será com céu nublado a encoberto e possibilidade de chuva a qualquer hora em todo o Acre

A Drª Carolina Pinho, Diretora Geral do Pronto-Socorro de Rio Branco procurou a reportagem do site Na Hora da Notícia, neste sábado, 22, para informar a população sobre as atribuições da unidade de saúde e para que a população não busque o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) como referência do COVID 19, informou ainda que nomeou mais uma Médica, a Drª Deinviane Medeiros para assumir a diretoria técnica clínica do Hospital, para melhor atender à sociedade.

A Diretora destacou que a baixa cobertura vacinal contra Influenza e o relaxamento dos cuidados com a COVID19 parecem contribuir sobremaneira para esse atual cenário que vivemos, já que ambas são doenças virais e apresentam disseminação de forma semelhante.

Sobre os atendimentos no Pronto-Socorro de Rio Branco, Carolina pediu a sociedade para que as pessoas com esses sintomas da gripe e COVID19, não procurem o Pronto-Socorro, uma vez que os hospitais de referência para estes atendimentos são o INTO, UPAs e URAPs, e que o Pronto-Socorro recebe apenas pacientes com urgência e emergência.

“Orientamos que as pessoas não procurem o Pronto-Socorro por sintomas gripais leves e moderados, pois a unidade é referência para doenças graves como insuficiência respiratória grave, infarto e AVC, mas a demanda de pacientes com tosse, dor de cabeça e nariz entupido está absurdamente grande no Pronto-Socorro; a quantidade de atendimentos de usuários com quadro gripal vêm crescendo geometricamente. Mesmo com a orientação de procurar as UPAs e URAPs, a população prefere o PS; inclusive quando o profissional da triagem orienta que o atendimento de ficha verde e azul pode demorar horas, o usuário se nega a buscar atendimento em outra unidade”, disse a Diretora.

Carolina Pinho informou ainda que, o fluxo de pessoas buscando atendimento por causas leves no PS sempre contribui de forma negativa no atendimento de outras enfermidades; frisou ainda que os atendimentos em unidades de urgência e emergência obedecem a ordem de classificação do paciente de acordo com os sintomas e/ou sinais vitais, visando minimizar o tempo até o atendimento médico daqueles pacientes com quadros graves e que ameacem a vida. Assim, os quadros leves e mais crônicos, demoram mais a ser atendidos, geralmente sendo classificados como azul ou verde. Os quadros mais críticos, que trazem sofrimento, dor aguda e/ou ameaçam a vida são classificados em vermelho e laranja. E os quadros classificados em amarelo são aquelas condições agudas mas que não ameaçam a vida. Peço cordialmente a toda população que busque uma unidade de referência”. Concluiu.

👉 Reforço Médico

Para reforçar o atendimento no Pronto de Rio Branco a Drª Carolina informou a reportagem da nomeação da Médica Deinviane Medeiros que estar sendo um destaque na capital Acreana, sendo reconhecida por seu excelente trabalho desenvolvido pelos pacientes que são atendidos pela mesma no Pronto Socorro de Rio Branco.

Deinviane foi nomeada neste dia 18/01/2021 pela diretora geral ao cargo de diretora técnica clínica do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) para desenvolver com mais precisão seu trabalho magnífico, pelo grande reconhecimento da profissional e credibilidade exercida em parceria com a Sesacre .

A Médica Deinviane já possui experiência como diretora técnica onde exerceu sua função no hospital de Xapuri no ano de 2019 e 2021, exercendo seu talentoso trabalho no hospital Epaminondas Jácome onde a Sesacre tem conhecimento do belíssimo trabalho que a médica prestou e desenvolveu naquela unidade deixando o hospital com um setor de emergência ampliado em estrutura física e dando mais qualidades de serviços à população.

Desde a sua chegada ao Pronto-Socorro de Rio Branco a maior referência do Estado, a competente Médica Deinviane Medeiros, vêm sendo uma profissional excelente buscando sempre a direção da Drª Caroline Roque e da diretora de assistência Thaís Salomão, que relataram a reportagem do site que a Médica Deinviane Medeiros vêm sempre solucionando muitos problemas na unidade de saúde de uma forma positiva, somando o crescimento e melhor qualidade de serviços prestados a população.

A reportagem entrou em contato com a Médica Deinviane que nos respondeu de uma forma muito positiva.

“Encarei o desafio e acredito que o HUERB é de uma complexidade maravilhosa onde tem um corpo médico clínico com profissionais excelentes, magníficos e que são reconhecidos em todo o estado. Acredito que essa parceria será bem desenvolvida para o bem da população acreana, que tando necessita. Estou aqui para somar e conto com o carinho e confiança de todos, ao qual os mesmos são um espelho para o meu crescimento profissional”, disse a Médica.

Por fim, Deinviane, ainda agradeceu a Secretária de Saúde, Paula Mariano, ao governador Gladson Cameli e a direção do Pronto-Socorro que estão com ela neste incrível desenvolvimento de buscas por melhor servi a população acreana.

Comentários