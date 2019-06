Todo primeiro Domingo do mês, a Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Cultura realiza o programa ‘Domingo na Praça’, com inicio as 17 h, onde foi elaborada uma programação especial para a comunidade.

Após o período invernoso sem a realização do evento, a gestão retomou no domingo (2) a atividade na Praça Hugo Poli com objetivo de promover, entretenimento e lazer, com estimulo da cultura local, além de ser uma forma de geração de renda, pois há espaço para a comercialização de comidas típicas e artesanato local.

A população compareceu e prestigiou apresentações musicais e culturais como quadrilhas, danças, hip hop, grafite, além da participação especial do Grupo da Melhor Idade e de artistas do país vizinho, Bolívia.

Segundo a Prefeita Fernanda Hassem o Domingo na Praça é de fundamental importância, sendo mais uma alternativa de lazer ofertada à comunidade. “Esse é um projeto criado e desenvolvido pela nossa gestão que tem como objetivo trazer mais opções de entretenimento, atrair as pessoas pra pracinha, as famílias e a população de Brasileia, além do País e municípios vizinhos, movimentando a economia local e a cultura da região”, destacou a gestora.

A moradora Francisca Alves falou a respeito do evento. “Essa atividade traz mais alegria pra gente, tira nossos jovens do mundo das drogas e das coisas ruins. Nossa população merece um momento como esse, é uma oportunidade de descansar e passear com a família”, ressaltou.

SECOM – Raylanderson Frota

