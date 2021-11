Domingo será nublado com previsão de pancadas de chuvas nas regiões do Acre

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Conselho e da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última quinta-feira (18/11), a 7ª Conferência Municipal de Saúde para debater o tema “Universalidade da Saúde.” Durante todo o dia no auditório da Escola Estadual Belo Porvir.

O prefeito Sérgio Lopes esteve presente na abertura da Conferência para deixar sua mensagem e desejar sucesso aos servidores da pasta e representantes de entidades civis e conselhos.

Estiveram presentes também as vereadoras Lucimar Ferreira (Preta) e Seliene Lima, os Secretários Municipais de Saúde Sérgio Mesquita, Regiane Moreira da Administração, Dhieyne Andrade Chefe de Gabinete e Francisco Canindé representando o conselho Municipal de Saúde.

Os profissionais debateram diversos eixos voltados para a Saúde do nosso município, entre eles: Vigilância em Saúde, da Gestão em Saúde, Saúde Especializada, Atenção Primária e Urgência e Emergência. Os participantes elaboraram propostas que foram votadas e aprovadas pelos delegados.

“Na Conferência existe uma representatividade muito grande da população e dos setores envolvidos com a Saúde, pois sabemos o quanto é árduo garantir um trabalho que alcance a todos com integralidade e equidade, aqui todos tiveram a oportunidade de expor seus anseios e aquilo que se espera da Administração para a Saúde, que tem como pilares o acolhimento e o cuidar bem das pessoas”, destacou o Secretário de Saúde, Sergio Mesquita.

Para o prefeito, Sérgio Lopes, a ideia é fortalecer o Plano Municipal de Saúde, para que a prefeitura consiga contemplar todas as propostas da Conferência.

“Esse momento é mais uma oportunidade de ouvir as pessoas. São servidores e usuários da rede que nos ajudarão a criar propostas e caminhos para melhorar os serviços oferecidos pelo nosso Sistema de Saúde, estamos levando saúde nos lugares mais distantes com o Programa Saúde na Comunidade, e com as propostas aqui elencadas poderemos criar um excelente planejamento e melhorar ainda mais a nossa saúde municipal no âmbito geral.” Destacou o Prefeito Sérgio Lopes.

O Plano Municipal de Saúde estará em vigência de 2022 a 2025. Todas as propostas que saíram dos eixos são importantes e irão contribuir muito para a melhoria da Saúde do nosso Município.

Comentários