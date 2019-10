A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC, na ocasião representada pelo coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, participou, na manhã desta quinta-feira, 17, de uma reunião com representantes da Energisa para o esclarecimento sobre o aumento nos valores das contas de energia.

O encontro realizado na sede da 1ª Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de Rio Branco, contou com a presença da promotora de Defesa do Consumidor do Ministério Público (MPAC), Alessandra Marques, da presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Andréia Nogueira, do diretor técnico e comercial da Energisa, Ricardo Xavier, da gerente jurídica, Camila Soares, além também dos representantes Roberto Carvalho e Mariana Ribeiro.

Fatores técnicos sobre à leitura, faturamento e cobrança do serviço, foram apresentados pelos representantes da Energisa, a fim de esclarecer sobre as tarifas cobradas aos consumidores.

A Energisa também pontuou que o aumento nos valores das contas nos últimos meses se deu pelo calor excessivo na cidade, o que ocasionou, consequentemente, maior consumo de energia elétrica por parte dos moradores.

Além disso, a empresa destacou a necessidade da população em relação à informação e consciência de consumo e se prontificou a colaborar com as investigações e solucionar as reclamações recebidas pelos consumidores.

Um próximo encontro ficou agendado para o mês de novembro, quando além das instituições e órgãos estaduais, estarão presentes representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

