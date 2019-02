-Produtiva e esclarecedora-Assim a deputada Vanda Milani(SD) classificou a exposição do min. da Justiça, Sérgio Moro, realizada esta quarta-feira(6),na Comissão de Constituição e Justiça(CCJ)da Câmara dos Deputados acerca do projetos anticorrupção e violência do Governo Federal. De acordo com Vanda Milani, o projeto anticrime do Palácio do Planalto visa, fundamentalmente, tornar mais rígida e efetiva a lei penal no combate à corrupção, crimes violentos e facções criminosas.

O objetivo ,segundo Vanda Milani, é dar uma resposta clara e efetiva aos anseios da população brasileira. A exposição de Moro, solicitada pela Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, contou com a presença maciça de parlamentares de todos os partidos.No Projeto de Lei Anticrime do Governo Federal, que deverá ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias, constam mudanças em 14 leis .Entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal ,a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. Para Vanda Milani, uma ofensiva bastante ampla para “um combate vigoroso e ousado a tudo que a sociedade brasileira abomina”.

Retroalimentação

Na exposição, Moro lembrou que “a corrupção alimenta o crime organizado que, por sua vez, fortalece a corrupção, num ciclo vicioso que enfraquece o Estado e fragiliza as instituições, levando descrença à sociedade”. Vanda Milani lembrou que, com estas medidas , o Governo Federal deixa claro que deseja cumprir com suas promessas de campanha. “É um projeto que visa endurecer as ações contra a criminalidade. E o Governo federal quer efetivar esta mudança e , para isto, deseja a parceria e liderança do Congresso Nacional e da sociedade civil contra, principalmente, as organizações criminosas. Será um combate sem tréguas à criminalidade e corrupção em nosso país”.

