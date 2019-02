A deputada Vanda Milani (SD) participou ,esta quinta-feira(6),da 1° reunião suprapartidária da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Nesta legislatura, houve um aumento de 10% para 15% na bancada feminina(o maior da história em termos percentuais).Hoje, a bancada conta com 78 deputadas.

De acordo com Vanda Milani, dentre as prioridades da bancada está uma maior participação da mulher no mundo político, já que a hegemonia do homem na ocupação de cargos políticos ainda é grande. ”Precisamos ter uma política mais igualitária. E aumentar a participação da mulher na defesa dos interesses nacionais”, disse Milani. Para a deputada, o objetivo é estimular um maior engajamento da mulher na vida política brasileira.

Força conjunta.

Vanda Milani destacou que, apesar das deputadas trazerem de suas bases diferentes histórias e ideologias , a bancada feminina realiza um trabalho conjunto em defesa da mulher. ”Temas como valorização, combate à violência contra a mulher e melhoria nas condições de vida são bandeiras comuns da bancada”, assegurou a representante do Acre. As deputadas querem fortalecer a Secretaria e Procuradoria da Mulher e, no dia 8 de março( Dia Internacional da Mulher), deverão realizar um evento em parceria com a ONU Mulheres.