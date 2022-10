Duarte afirma acreditar na reeleição de Bolsonaro e diz que Lula será a “pior coisa que vamos ter na história”

Desde o dia 13 de outubro, a cidade peruana de Urubamba, localizada no Vale Sagrado dos Incas, sedia a I Feira Internacional de Turismo. O evento promovido pelo governo regional de Cusco, por meio da Gerência Regional de Comércio Exterior, Turismo e Artesanato (Gercetur), encerra neste sábado, 15, com a participação de expositores do Peru, Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador.

O estande do Acre foi destaque na feira. A Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Seet) montou um espaço com os principais locais de visitação no estado, além de produtos regionais comercializados pelas empresas Cooperacre e Miragina, artesanato e dos serviços oferecidos pelos hotéis Diff e Amazônia Palace, Trans Acreana Transportes e a agência de turismo Aero Viagens. As prefeituras de Assis Brasil e Cruzeiro do Sul também foram representadas no evento.

“Nosso estado é muito rico e tem experiências incríveis para oferecer aos turistas. Essa feira é uma excelente oportunidade de estreitar relações e nos apresentar aos países que aqui estão”, explicou Waleska Bezerra, diretora de Turismo da Seet.

O Vale do Juruá também esteve representado no evento. A região, que é rica em belezas naturais, desponta para o turismo ambiental e de aventura, vivência em aldeias indígenas e lazer.

“Temos o turismo de base comunitária, como é o caso do Rio Croa, dos povos indígenas Katukina e Puyanawa, e da Serra do Divisor. Esse é setor muito importante para aquecer a economia local e gerar emprego e renda”, frisou Gleiciane Cruz, secretária de Turismo e Empreendedorismo de Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli visitou o estande do Acre e parabenizou o empenho dos setores público e privado para fortalecer o turismo regional.

“É muito bom ver o interesse dos nossos empresários, do governo e das prefeituras em divulgar o nosso estado. Estou apostando muito nessa rota que lançamos para que o turismo no nosso estado cresça ainda mais”, afirmou o governante.

