Duarte defende Bolsonaro e diz que ter Lula como candidato é uma vergonha

O sonho de ter água tratada em casa já é uma realidade para os moradores do Bairro Beira Rio, no município de Epitaciolândia.

A extensão da rede de água para atender a localidade foi executada pelo Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

Com mais de 1,4 quilômetros de extensão, a nova tubulação leva água tratada a mais de 300 pessoas do local. Morador do Beira Rio há mais de 8 anos, Erivan Aguiar falou sobre a importância da obra para a comunidade: “Antes, para ter água em casa, precisávamos contar com a solidariedade do vizinho mais próximo. Muitas vezes tive que sair para o trabalho sem ter água para a higiene pessoal. Com a água chegando na torneira é bem melhor. Ficamos felizes. Água é vida!”

Mais investimentos no interior

Além da extensão da rede de distribuição de água em Epitaciolândia, o Estado, por meio do Saneacre, executa obras de ampliação em todas as regionais do Acre. Hoje foi iniciada a ampliação de rede na comunidade Recordação, em Mâncio Lima.

Os projetos contemplam, ainda, obras em Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, em Cruzeiro do Sul, com mais de seis bairros sendo atendidos, também em Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó. “Em breve teremos novas ampliações em Plácido de Castro, Capixaba, e, até o final do ano, vamos lançar a terceira fase de ampliações. A meta é levar água de qualidade, com a pressão necessária para atender os moradores do interior”, enfatizou o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários