Os trabalhos da Polícia Militar do 10º Batalhão do Alto Acre localizado em Brasiléia ainda não parou, em relação ao assalto ocorrido na madrugada deste sábado, dia 19, quando vários bandidos renderam vigilante e levaram dinheiro boliviano e brasileiro de uma fábrica de alumínio.

Após entrarem em campo, homens da PM conseguiram localizar sete dos suspeitos, sendo três maiores e quatro menores, conseguindo recuperar uma parte do dinheiro e apreenderam duas armas, um revolver e uma escopeta.

Com as investigações sem curso, duas das motos usadas foram localizadas, sendo uma com placa brasileira e uma boliviana. A modelo Honda/Titan, placa OXP 6392, teria sido roubada na quinta-feira passada para ser usada no crime.

As motos aparecem no vídeo de segurança, quando os assaltantes fogem da fábrica após cometerem o crime. A Honda foi localizada no lado boliviano, na casa de uma mulher que estaria envolvida no assalto, mas, não foi presa no local.

A outra da marca Kingo da Bolívia, está sendo investigado se também foi furtada. Foi localizada na posse de um menor na casa de um dos mandantes do assalto identificado por “Russo”, que se encontra preso no lado boliviano.

