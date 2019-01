Mesmo com a intensidade do efetivo policial na fronteira do Acre em combater o crime, dois casos de tentativa de homicídios foram registrados na cidade de Epitaciolândia, durante o dia deste domingo, dia 13. Os trabalhos de socorro foram realizados pelas equipes do Samu e Bombeiros.

O primeiro caso aconteceu por volta das 14 horas, no Bairro da Glória. A vítima identificada como Charles Venâncio Magalhães, 18 anos, foi alvejado por cerca de três tiros. Milagrosamente, o jovem foi atingido na axila, tendo projétil transpassado o músculo; o segundo teria acertado no úmero e o quebrado o osso; o terceiro na região do quadril, e chegou com vida no hospital.

As autoridades estiveram no local, mas, não conseguiu muitas informações, devido o medo dos populares em se envolver com grupos de facções criminosas. Tudo leva a crer que foi uma tentativa de acerto de contas. Charles foi transferido para a Capital, onde passaria por cirurgia no braço e não corre risco de morte.

Por volta das 18 horas, próximo a praça em frente a sede da PF, um homem foi ferido por arma branca (faca), identificado como Carlos A. Roberto Carneiro, de 30 anos, estaria bebendo em um dos bares existente próximo à praça.

Foi quando populares chamaram os socorristas do Bombeiros para resgatar o homem que estava caído com o ferimento na perna direita. Constatado o ferimento, Carlos que apresentava visível estado de embriagues alcoólica, também foi levado para o hospital de Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros e ficaria em observação.

O caso está sendo investigado pelas autoridades e se acredita, que a vítima teria se metido em alguma confusão na bebedeira que terminou na agressão por arma branca. Este também não corrido risco de morte.

