Duelos da Copa TV Gazeta valem vagas na decisão

Cruzmaltino vem de partida conturbada fora de casa, mas se apega na força de São Januário na atual temporada

O Vasco volta a campo neste sábado (22) em mais um compromisso na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino recebe o Criciúmaem São Januário, às 16h30, e quer fazer valer a brilhante campanha dentro de casa para dar mais um passo rumo ao retorno à Série A.

Certo que equipe comandada por Jorginho vem de um fim de semana conturbado, após o empate em 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, em partida que terminou devido à falta de segurança no estádio após invasão dos torcedores. O resultado, no entanto, dá força para a sequência.

Pontuar fora de casa era uma das missões à curto prazo para o Vasco, que conta com campanha ruim na condição de visitante. Desta vez, diante do Criciúma, é hora de mostrar o motivo do posto de único clube invicto como mandante. São Januário é uma verdadeira máquina de pontos para o Cruzmaltino.

