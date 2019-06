Mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Rio Branco. A jovem Tamilí Azevedo Aquino, 19 anos, foi agredida e ferida a golpes de faca na tarde desta sexta-feira (14) na Rua Botafogo, no bairro Defesa Civil.

De acordo com informações da polícia, Tamilí estava na frente de casa quando foi abordada por duas mulheres que começaram a agredi-la. Uma delas de posse de uma faca desferiu três golpes, que atingiu a vítima nos braços e nas costas. Após a ação, as agressoras fugiram do local correndo.

A ambulância do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a jovem de 19 anos e a conduziu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e segue em busca de prender as autora do crime, até o final desta matéria ninguém havia sido preso.

