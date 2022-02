Dupla é presa após tentar executar adolescentes em Manoel Urbano

A média de Mortes Violentas Intencionais (MVI) registradas em território acreano, no período de novembro (2021) a janeiro (2022), é a menor dos últimos 32 quadrimestres (10,6 anos). A conclusão é do Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em relatório disponibilizado na última quarta-feira, 2.

No que se refere ao ano de 2021, o NAT apurou uma média mensal de 16 MVI, no âmbito do Estado do Acre. Comparando-se ao primeiro mês de 2022, com o registro de nove assassinatos, a redução apurada chegou a 44%.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, além da satisfação pela redução da incidência das mortes violentas intencionais, “esses números demonstram, pelo menos no âmbito do Sistema Integrado de Segurança Pública, a consolidação de um planejamento audacioso, no ponto de vista técnico/operacional, delineado, de forma integrada, desde os primeiros dias da gestão do governador Gladson Cameli”.

Além disso, o titular da Sejusp destaca o comprometimento de cada profissional das forças de segurança do Estado. “A cada dia observamos a entrega dos nossos profissionais, tanto nos cursos e aperfeiçoamentos oferecidos pelo Estado quanto no dia a dia, quando das missões a eles atribuídas”, concluiu.

MVI

Violentas Intencionais (MVI) – categoria que agrega os seguintes tipos de crime: homicídio doloso; feminicídio; latrocínio; lesão corporal seguida de morte; e mortes decorrentes de intervenção policial.

