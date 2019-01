Policiais de militares do Comando de Operações Especiais – COE de Cruzeiro do Sul, cidade distante da capital do Acre, cerca de 600 km prenderam na manhã desta quarta-feira (23), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e que estariam sendo investigados por outros crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes no bairro Remanso.

De acordo com informações, o militares receberam informações que a dupla estaria de posse de uma motocicleta roubada e durante investigação para recuperar o veículo.

Ao chegar na casa onde estava a dupla, os militares findaram por encontrar outro crime. O tráfico de entorpecentes, pois na casa havia uma grande quantidade de droga, sendo maconha e cocaína, além de armas, dinheiro e para surpresa uma granada.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.

