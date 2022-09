Dupla é presa em flagrante com drogas, dinheiro, veículo de luxo e animais silvestres

A segunda peça usada na campanha de TV do candidato a senador Alan Rick (União Brasil) emocionou a população acreana. Ela traz o depoimento da dona Edna, uma senhora aposentada que relata o drama vivido com o filho médico acometido pela Covid-19 enquanto trabalhava na linha de frente em Tabatinga, no Amazonas, bem na época em que o estado vivia a crise de oxigênio, em janeiro de 2021.

“Quando recebi a notícia de que meu filho seria entubado, não aceitei. Me desesperei, pedi ajuda. Me passaram o número do Alan Rick, nem esperava que atendesse, mas atendeu e conseguiu a transferência do meu filho para Rio Branco e Tiago sobreviveu. Depois de Deus é Alan Rick. Se não fosse ele, meu filho não teria sobrevivido. É meu senador e de toda a minha família. Uma pessoa que tem o coração como o dele merece.” – relata a mãe emocionada.

A peça já veículada na TV também está nas redes de Alan Rick, em uma versão um pouco maior. E muita gente comentou sobre a emoção ao assistir o depoimento.

O senamadureirense Wenderson Firmino escreveu: “Que emocionante. Nosso senador é uma pessoa incrível. Tenho certeza que Deus vai te honrar muito meu senador”.

A enfermeira Simone Furtado escreveu: “Deus é com você, mais do que palavras, sua vida é coerente com o que você fala”.

