Dupla tentar assaltar joalheria em Cobija: menor é baleado e detido por populares

Suspeito detido é brasileiro e menor de idade. Início do mês foi detido armado em Brasileia

Era por volta das 11h40 deste domingo, quando dois indivíduos invadiram uma joalheria localizada no centra da cidade de Cobija, Capital de Pando, na fronteira do Acre. Foi quando aconteceu uma luta corporal dentro do estabelecimento e um dos suspeitos teve sua arma tomada e foi ferido na perna.

O seu comparsa conseguiu fugir, enquanto o brasileiro de 17 anos que já foi identificado, foi seguro por populares. Imagens de segurança mostra o momento em que os dois tentam fugir, sendo que apenas um consegue após subir numa moto.

O menor foi ferido na perna esquerda e fica na calçada até a chegada de policiais. Este já tem passagens pela justiça do Acre e sua última, aconteceu no dia 6 de outubro passado, quando foi detido com um comparsa armados por uma guarnição da PM, dizendo que estava à procura de rivais para realizar acertos de conta.

A arma foi entregue aos policiais e o acusado foi levado para o hospital, para ser medicado e em seguida ser transferido para o comando da polícia boliviana, onde irá esperar pronunciamento da justiça daquele país.

