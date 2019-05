Sobre a presidência do Vereador José Antônio a Câmara de vereadores em Epitaciolândia realizou a Décima Sexta Sessão Ordinária da Sétima Legislatura.

O Vereador Rubenslei Rodrigues: Iniciou falando da precariedade de iluminação pública do município. Cobrou os bueiros entupidos e ruas que precisam ser reabertas no bairro José Hassem. Disse que nunca viu uma prefeitura com tanta falta de compromisso e planejamento e que se o prefeito não quer compromisso com o povo que o elegeu, que der um tempo e entregue a prefeitura para o vice e deixe o mesmo trabalhar. Falou que o povo da zona rural precisam dos ramais para facilitar o escoamento dos seus produtos, tendo o direito de trafegabilidade. Pediu a recuperação do ramal da Alemanha e Mato Grosso. O mesmo termina garantindo que cada vereadores tem feito seu papel.

O Vereador Diojino Guimarães: Iniciou falando que o papel do vereador é reivindicar, mais que a maioria da população não entendi que os mesmos são fiscais da Lei. Disse que vereador não foi eleito para tapar buracos e nem colocar iluminação pública. falou que chega de fazer mídia com a ponte do bairro José Hassem e inaugure logo por que a população só quer o direito de ir e vir. disse que os vereadores são quem mais andam, agora existe secretário que não sai nem do gabinete. disse ver a força de vontade do Secretário de Obras e Vice-Prefeito Raimundão. E termina dizendo: “Queremos o melhor do Município para os nossos filhos.”

O Vereador Samuel Hassen: Iniciou pedindo a limpeza dos bairros do município. Pediu ao secretário Cleomar Portela e ao Secretário de Obras Raimundão que venham fazer uma nova foça na Escola Cosma de Azevedo, ou mandar o tatuzão para esgotar a mesma pois está em uma situação inadequada, onde não solucionada poderá causar danos a saúde. Falou do seu requerimento onde pede ao ex prefeito André Hassem que agora é presidente do Imac, um escritório do Imac no município de Epitaciolândia pois só tem no município de Brasileia e espera que o mesmo possa atender seu pedido. Falou sobre o Colégio Militar onde é proposta do nosso presidente Jair Bolsonaro. Onde já foi anunciado o Colégio Militar padrão no município de Rio Branco. Disse que como o alto Acre é fronteira poderia ser atendido com mais prioridade. Colégio Militar:” Educa, Capacita e Doutrina”.

O Vereador Altemir Castelo (Dino): Iniciou falando do verão e espera que o poder público possa aproveitar para a recuperação de ramais. Pediu uma aceleração em todos os bairros do município. Disse que todos os vereadores vem cobrando pela melhoria do bairro José Hassem, mais quem mais pega as cobranças são os quatros vereadores que residem no mesmo. Fez Pedido Verbal: Pediu ao Secretário de Obras que possa ser feito o ramal Baixa Verde, pois os moradores estão desamparados. Cobrou pelos ramais da Estrada Velha e ramal do Jacimiel, onde a população sente dificuldade de trafegabilidade. Pediu um refeitório na escola da comunidade do polo para que as crianças possam se alimentarem em um lugar melhor.

O Vereador Manoel Messias: Iniciou falando das Ruas Raimundo Lira e José Nunes de Oliveira, no bairro Vila Vitória, onde não está dando acesso a carros e a passarela caiu com as chuvas e pediu ao pode público a melhoria das mesmas. Pediu que a prefeitura tenha uma solução para a Rua Capitão Pedro Vasconcelos, onde é uma vergonha a situação que se encontra a mesma. Pediu ao prefeito que tenha um carinho especial com o bairro Liberdade, que pelo menos seja feito a roçagem e a iluminação pública. Falou do serviço de péssima qualidade na travessa que liga o ramal Tucunduba e Guajará, onde não foi concluído o trabalho e as máquinas já foram tiradas do local. fez Pedido de Providência: Pediu que seja feito o ramal baixa verde e que seja arrumada duas pontes do ramal Transual. Pediu a Secretaria de Saúde, materiais de primeiros socorros nas unidades de saúde e também pessoas para a limpeza das mesmas.

As sessões acontecem todas as Terças- feiras á partir das 8 horas da manhã.

