Durante abordagem, PRF apreende 22 mil maços de cigarros contrabandeados no AC

O governo do Estado do Acre se manifestou na manhã desta quarta-feira, 22, sobre a 2º fase da Operação Ptolomeu, que segundo a gestão, se trata de continuidade dos procedimentos policiais anteriores, deflagrada no último dia 16 de dezembro.

Nas primeiras horas do dia, a Polícia Federal do Acre deflagrou a segunda fase da Operação Ptolomeu, que investiga supostos ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a membros do governo do Acre.

O alvo principal da operação de hoje é a chefe de gabinete do governador do Acre, Rosângela Gama, que desde a semana passada está afastada do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por meio de nota, o governador Gladson Cameli, mais uma vez, manifestou respeito ao trabalho dos agentes da Polícia Federal e da justiça e disse que colabora com todos os passos da investigação. O chefe do executivo disse que a atual gestão age dentro dos princípios da lei. “De modo que fique esclarecido que o governo sempre agiu dentro da legalidade e do interesse público”, declarou.

Comentários