A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre (SRPRF/AC) apresentou o relatório da Operação Carnavale 2019, na tarde dessa segunda-feira (08).

Durante o período da Operação, que esse ano se desenvolveu entre os dias 05 e 08 de julho, ocorreram fiscalizações ostensivas, de trânsito, de combate aos crimes na região de fronteira e também houve abordagens educativas para auxiliar os viajantes. Por causa da programação das festividades de comemoração aos 109 anos da cidade de Brasileia, que atraiu veículos e pessoas nacionais e estrangeiros ao interior do Acre, o efetivo da PRF foi reforçado nas BR-317 e BR-364. Foram objetivos da PRF reduzir as vítimas e os acidentes de trânsito, assegurar a livre circulação nas rodovias federais que passam pelo Acre, combater a criminalidade e aumentar a percepção de segurança dos viajantes.

Em 2018, no mesmo período, ocorreram quatro acidentes com oito pessoas feridas; em 2019, foram três acidentes e apenas dois feridos, reduções respectivas de 25% no número de acidentes e de 75% na quantidade de feridos. Esse ano, os acidentes ocorreram próximos à capital acreana e sem relação direta às festividades. Segue a seguir o resumo das duas últimas edições da Operação Carnavale da PRF no estado:

2018

FISCALIZAÇÕES: pessoas 300, veículos 248 e testes de alcoolemia 101 (com 2 autuados).

ACIDENTES: total 4, feridos 8 e nenhum óbito.

APREENSÕES: presos/detidos 1 e veículos retidos/recuperados 2.

2019

FISCALIZAÇÕES: pessoas 253, veículos 223 e testes de alcoolemia realizados 114 (com 1 autuado).

ACIDENTES: total 3, feridos 2 e nenhum óbito.

APREENSÕES: presos/detidos 1, pneus 10 e veículos retidos/recuperados 5.

