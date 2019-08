O chefe do executivo era o patrono da turma XXVII, do Centro Universitário Uninorte

O governador Gladson Cameli voltou a mostrar seu talento como dançarino na noite de sábado (24). Após dançar forró com populares no Senadinho e, depois com o robô do Sebrae na Expoacre 2019, o gestor aproveitou um baile de formatura para dançar algumas músicas com formandos, no Maison Borges, em Rio Branco.

O chefe do executivo era o patrono da turma XXVII, do Centro Universitário Uninorte, na ocasião ele discursou e ganhou uma placa dos formandos. Estavam presentes, a primeira dama, Ana Paula Cameli e o filho Guilherme. Porém, o ponto alvo da festa, foi quando Cameli quebrou o protocolo e surpreendeu a todos dançando músicas eletrônicas que são sucesso no mundo.

Nos vídeos, é possível perceber que, na sequência, os alunos aproveitaram o momento e caíram na dança com o gestor, no palco principal do local. Os vídeos estão nos stories da página do governador. Confira:





