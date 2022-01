Durante madrugada, PMAC recupera dois veículos em regiões diferentes do Estado

Na madrugada deste sábado, 29, a Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou dois veículos que haviam sido roubados por criminosos armados, em regiões diferentes do Estado. Um dos carros, roubado no bairro Calafate, em Rio Branco, foi apreendido por uma guarnição no trevo de Senador Guiomard. O outro, subtraído no Parque da Maternidade, foi recuperado por outra guarnição em um bairro periférico da capital.

Era por volta das 21h de sexta-feira, quando três criminosos renderam um cidadão na rua e, armados e encapuzados, passaram a circular pela cidade usando o dinheiro e cartões de crédito da vítima. Em seguida, os homens mantiveram a vítima como refém em um matagal, enquanto tentavam levar o veículo para fronteira, mas foram interceptados em uma barreira no trevo que dá acesso ao município de Senador Guiomard. Nesta ação, um homem e uma mulher foram presos e entregues na delegacia do município.

O veículo que foi roubado no Parque da Maternidade havia sido subtraído em via pública por um criminoso armado, também no início da noite, enquanto a vítima trafegava em baixa velocidade com a namorada. O assaltante levou o carro e celulares, o abandonando em seguida nas imediações do barro Papouco, na periferia de Rio Branco.

Ambos os bens recuperados foram encaminhados às autoridades competentes, de onde serão restituídos aos donos.

