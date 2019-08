Em três dias de ações, 417 pessoas foram abordadas e 229 testes de etilômetro realizados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou no último fim de semana a Operação Rio Branco Segura, que teve como objetivo reforçar o policiamento no trecho urbano do município de Rio Branco, nas BR-364 e BR-317 e reforçar as operações policiais de combate às organizações criminosas, em conjunto com as forças de segurança que atuam no Acre.

Em três dias de ações, 326 veículos foram abordados e fiscalizados, destes cinco foram apreendidos; 417 pessoas foram abordadas e 229 testes de etilômetro realizados. Duas pessoas que tinham mandados de prisão em aberto por furto qualificado e roubo foram presas.

