Presidida pelo Vereador, Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB), a 30° Trigésima Sessão Ordinária do 3° ano legislativo. Aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, José Cordeiro Barbosa, nesta, terça-feira,08.

Participaram o Vereador, Antônio Francisco(PT), Vereador, Charbel Saady(PP), Reinaldo Gadelha (MDB), Vereador, Mário Jorge(MDB), Vereador, Joelso Pontes(PP), Vereador, Rosildo Rodrigues(PT), Vereador, Zé Gabrielle, (PSB), Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT) Vereador e o 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB). A Sessão também foi prestigiada pelo o Vice Presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, Dino Castelo.

No grande expediente os parlamentares receberam 3 das 5 Conselheiras Tutelares do município, eleitas no domingo dia 6, Maria Aucilene, Leudina Silva, Gleici Rocha, que agradeceram na Tribuna da Casa do Povo, os familiares, amigos e a confiança da população que o elegeram para o mandato de quatros anos, como conselheiras do município.

Durante a Ordem do dia, foi apresentado e encaminhados para as Comissões da Casa legislativa o projeto de lei nº 024/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal que Altera o § 3º do Art.1º a lei municipal nº1.035 de 22 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos professores, auxiliares de sala e pessoal de apoio do quadro efetivo da Secretaria de Educação do município de Brasileia por tempo determinado.

O Poder Legislativo aprovou recentemente o projeto de lei que altera o plano de cargos carreira e remuneração dos profissionais da Educação Básica do município de Brasileia, onde através dessa alteração os professores tiveram aplicação do piso Nacional bem como a incorporação de 300 reais em seus vencimentos, vale mencionar que foi acordado com categoria, que após aplicação do PISO Nacional em reajuste salarial o auxílio-alimentação seria retirado automaticamente. Com isso, não há mais necessidade em conceder o auxílio aos professores, ficando esse benefício a partir de agora destinado somente aos auxiliares de sala e pessoal de apoio até o período previsto na lei anterior que vai de Março a Dezembro deste ano, uma vez que os professores passaram a receber os devidos reajustes já no final do mês de setembro do corrente ano conforme previsto na lei municipal nº 0 1053 de 20 de setembro de 2019.

No grande expediente, os VEREADORES usaram a tribuna da Câmara Municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

Vereador Antônio Francisco (PT)

“Quero parabenizar as conselheiras presentes, Alcilene, Leondina e Gleice, vocês que desempenham um trabalho de grande responsabilidade com as famílias do município, é um setor que merece toda nossa atenção.

Sabemos que os trabalhos de ramais avançaram bastante, porém, muitas comunidades não serão atendidas, sugiro que a prefeitura trabalhe com piçarramento nos pontos que fica intrafegável no período invernoso enquanto temos um pouco de verão. Quero me associar a questão que está acontecendo na Reserva Extrativista Chico Mendes, eu não vejo um plano integrado para beneficiar as pessoas que mora na reserva.

Quero dizer também que estou retomando a discussão sobre a regulamentação de nomes das ruas da Agrovila km 26, é nossa responsabilidade trabalhar essa regularização”, Enfatizou.

Vereador Joelson Pontes (PP)

“Os problemas recentes que envolve a Amazônia é resultado de problemas que nunca foram encaminhados. Solicito para a Secretaria de Obras que faça a recuperação da ponte do ramal do 13, linha 9, próximo ao senhor Tadeu”, Reivindicou.

Vereador Vice Presidente, Marquinhos Tibúrcio (PSDB)

“Quero parabenizar as conselheiras eleitas presentes nesta sessão, Alcilene, Leondina e Gleice. Peço ao setor competente para que seja colocado placa de sinalização próxima ao Banco do Bradesco, de embarque e desembarque, solicito também que a prefeitura faça o piçarramento e limpeza no ramal da Pinda, e uma ponte para linha 9, ramal do 13”, Disse.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT)

“Quero pedir ao Governo do Estado explicações sobre o motivo de está fechando a central de incubação de aves, pois o fechamento vai trazer muitos prejuízos para produtor e lamentamos essa situação.

Peço também ao DEPASA que explique sobre água que é consumida pelo alunos da escola km 26, Conci Alves, peço também ao Ministério Público que faça uma investigação, os alunos estão reclamando que água está cheirando mal e com gosto ruim.

Eu venho hoje sugerir que a prefeitura possa promover atividades para atrair empresas para a nossa região, depois da implantação da cadeia de avicultura e suinocultura, estagnou, e a Dom Porquito está comprando suínos de outros estados”, Ressaltou.

Vereador Rosevete Honorato (PSB)

“Gostaria de fazer uma indicação ao setor competente que seja feita uma reforma na ponte do km 17, pois nessa localidade, trafegam muitos alunos e produtores.

A festa do Padroeiro São Francisco de Assis foi um evento muito bem organizado, e eu parabenizo todos que participaram.

Quero também parabenizar as conselheiras tutelares presentes, que fazem um trabalho de grande importância para o município”, Frisou.

As Sessões da Câmara Municipal acontecem sempre às terças-feiras a partir das 8:00 h. Participe e fique informado das ações do nossos vereadores na casa do povo.

