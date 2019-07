O enterro de Loamy está previsto para ocorrer às 13 horas, no Cemitério Morada da Paz, região do Calafate

Na manhã desta segunda-feira (15), está sendo realizado o velório do filho do radialista Ivan de Carvalho, Loami Leite, que foi executado com três tiros na cabeça, no fim da manhã de domingo (14), no bairro Bahia, em Rio Branco.

O jornalista que tem mais de 32 anos de profissão, disse estar em choque com a situação, segundo ele, Loami não tinha envolvimento com o crime organizado. “Meu filho não era de facção. Ele era um rapaz trabalhador que só vivia para estudar e jogar bola”, declarou.

No velório, que ocorre na rua Campo Grande, bairro João Eduardo, na Igreja Evangélica Oráculos, estão presentes familiares, amigos e conhecidos da família. Já estiveram presentes algumas autoridades, dentre elas, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri.

O enterro de Loamy está previsto para ocorrer às 13 horas, no Cemitério Morada da Paz, região do Calafate.

