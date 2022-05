“É um empate com sabor de vitória”, diz goleiro após marcar gol e evitar derrota em casa na Série D

O camisa 1 marcou o segundo gol do Estrelão aos 49 minutos do segundo tempo, de cabeça após cobrança de escanteio, evitando assim a primeira derrota da equipe em casa e mantendo o Alvirrubro na vice-liderança do grupo.

Ao ge, o camisa 1 de 1,93m de altura, contou que foi o primeiro gol da carreira marcado com bola rolando – ele já havia feito um em cobrança de pênalti numa semifinal de Campeonato Paraense quando defendia o Independente-PA – e revelou que tem familiaridade com a função de homem-gol, exercida nos treinos chamados de rachão, por isso quando foi autorizado pelo treinador Bruno Monteiro a ir ao ataque o fez confiante de que poderia ter sucesso. – É uma situação que a gente não treina até porque a gente não é incumbido de fazer gol, mas em um momento do nosso trabalho que é o rachão, o goleiro vai no ataque, o atacante vai no gol e eu sempre na minha carreira toda brinco que sou o homem-gol e vou bem nessa bola aérea. Nos rachões eu costumo fazer gol de cabeça, com os pés mesmo e naquele momento fui feliz em acertar a cabeçada. Já era o último lance, eu olhei pro Bruno (técnico) na hora que teve o escanteio e ele: “vai, vai que é o último lance”. E eu fui acreditando que se a bola chegasse até mim eu iria fazer o gol. E, graças a Deus, ela passou por todo mundo, sobrou limpa e consegui cabecear e fazer o gol – afirma.

Evandro Gigante admite que o Rio Branco-AC poderia ter saído de campo com os três pontos já que teve o domínio da partida e chances para mudar o placar final. No entanto, valoriza o ponto somado e espera que a equipe continue pontuando para se manter no G-4 e garantir vaga na segunda fase.

– A gente criou várias oportunidades de gol, mas não conseguiu encaixar o gol e é normal de um jogo como esse ficar vulnerável atrás porque você tá só propondo o jogo e num eventual contra-ataque acabar tomando o gol, que foi o que aconteceu. Num descuido nosso, a gente acabou tomando um contra-ataque com 84, 85 (minutos) do segundo tempo e tomando o segundo gol. É um empate com sabor de vitória pelo que foi o jogo porque a gente estava perdendo até o último minuto. Mesmo com um homem a mais, mas a gente estava perdendo, então buscar o empate no último minuto é glorioso. Seriam três pontos perdidos e a gente acaba ainda somando um, não deixando o time do Amazonas disparar. Agora é sair contra o Porto Velho, tentar recuperar lá fora esses pontos e continuar somando. O importante na Série D é somar pra que você possa chegar na próxima fase – diz.

O Estrelão vive o melhor momento da temporada depois da campanha ruim no Campeonato Acreano. De acordo com Evandro Gigante, o elenco seu uniu e passou a ter mais confiança de que é possível ir longe na Série D, mas pensando “jogo a jogo”.