Durante solenidade, governador anunciou a compra de R$ 50 milhões em máquinas pesadas para fortalecimento do setor

O médico veterinário e servidor de carreira do Estado há 32 anos, Edivan Azevedo, tomou posse na tarde desta quinta-feira, 14, no cargo de secretário de Produção e Agronegócio. Durante seu discurso, o gestor afirmou estar honrado pelo convite feito pelo próprio governador Gladson Cameli e enfatizou ainda que usará toda sua experiência na área para alavancar o setor rural, uma das grandes apostas da atual gestão para promover o verdadeiro desenvolvimento econômico e social do Acre.

“Assumo esse novo desafio com muita responsabilidade e vontade de trabalhar. O produtor rural precisa de uma resposta do setor público e estamos aqui para implementar a política agrícola do governo Gladson Cameli para que chegue até o setor rural todas as condições para que o homem do campo possa produzir e comercializar o seu produto”, argumentou o novo secretário.

Graduado em 1988 pela Faculdade de Medicina Veterinária do Ceará, pós-graduado em produção de ruminantes pela Universidade de Lavras, Azevedo executou no Acre os programas nacionais de Saúde Animal e Inseminação Artificial. Foi ainda presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre.

Questionado sobre os seus principais planos no comando da Sepa, o secretário respondeu que “a nossa primeira meta é assegurar o Acre como área livre de febre aftosa sem vacinação a partir do próximo ano. Queremos também concretizar a criação da zona de desenvolvimento que denominamos de Amacro e estabelecer o cultivo de grãos dando a estrutura de secagem e armazenamento desses grãos ao produtor. Vamos incentivar ainda a cadeia produtiva da mandioca com a instalação de uma fábrica de fécula.”

O vice-governador Major Rocha lembrou que a produção agrícola do Acre estava abandonado pelo poder público há muitos anos. O gestor afirmou também que isso faz parte do passado e o Estado voltará a produzir como antes e será referência do agronegócio sustentável na Amazônia.

“O Acre vive a pior crise de sua história e isso é herança de desacertos que foram cometidos ao longo de muitos anos e entendemos que uma das principais alavancas para tirar o Acre dessa crise e fazer com que possamos voltar a crescer é a produção rural. O Acre tem pressa de produzir e a nossa vocação é a produção rural e o Estado está pronto para dar total apoio”, observou.

Dirigindo-se ao servidores da secretaria de Produção e Agronegócio, o governador Cameli pediu a união e apoio de todos em prol de um Acre próspero e cheio de oportunidades. Agradeceu a contribuição dada pelo antigo gestor da pasta, Paulo Wadt, e desejou sucesso para Edivan Azevedo. O chefe do Executivo revelou ainda que em breve anunciará a ordem de compra de R$ 50 milhões em máquinas pesadas para impulsionar a produção rural.

“O sucesso do nosso estado depende da união de todos nós e aqui quero pedir o empenho de vocês para revolucionarmos o setor rural do nosso estado. O que compete a nós, estamos fazendo e trabalhando para dar todas as condições para que o agronegócio dê certo e gere muitos empregos e riqueza. Vamos investir R$ 94 milhões em ramais e comprar R$ 50 milhões em maquinários para atender os municípios. É desta forma que estamos garantido aquilo que é necessário para que o Acre produza e produza muito. Desejo sucesso ao secretário Edivan e quero dizer que temos muitos desafios e trabalho pela frente”, afirmou o governador.

Além dos servidores públicos e produtores rurais, o evento realizado no auditório da Sepa contou com a presença do diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Tião Bocalom, e do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez.

Comentários