Ex-presidente está preso desde abril de 2018

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou mais um pedido liberdade protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No pedido, os advogados de Lula alegaram que o processo do caso que envolvia o Tríplex do Guarujá (SP) continha nulidades. De acordo com a defesa, o relator da Lava Jato Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Felix Fischer, que negou o recurso do ex-presidente para tentar reverter a condenação do caso triplex do Guarujá (SP), não poderia ter realizado a ação. Segundo os advogados do petista, o recurso deveria ter sido julgado pelo colegiado do Tribunal.

Ao negar o pedido da defesa, Fachin disse que é “sempre desejável, recomendável ou mesmo necessário” que os ministros não decidam sozinhos sobre recurso desta ordem, mas que “o proceder está regimentalmente autorizado”.

Repórter João Paulo Machado - Agência Rádio Mais

