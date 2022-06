Efetivos das polícias Militar e Civil do Acre estão entre os cinco melhores do país, diz estudo 

A segurança pública do Acre aparece mais uma vez com destaque no cenário nacional. Segundo estudo do Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico Ministério Público do Acre (NAT/MPAC), o Acre está na 5ª colocação, dentre as demais unidades da Federação, em números de policiais militares por habitantes.

De acordo com o NAT/MPAC, a média do país é de um policial para cada grupo de 525 habitantes, enquanto, no Acre, a razão é de um policial para cada 390 habitantes.

O estudo aponta ainda que o efetivo da Polícia Civil acreana tem a 2ª melhor razão do país. Nesse aspecto, a média do Brasil é de um policial para cada grupo de 2.290 habitantes. No Acre, para cada grupo de 977 habitantes há um policial civil.

Outro significante dado apurado pelo estudo diz respeito à média de policiais militares por policiais civis. Enquanto a média nacional é de 4,4 policiais militares para cada policial civil, no Acre, essa diferença cai para 2,5. Nesse comparativo o Estado do Acre aparece com a 3ª menor média do país.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, os dados apresentados pelo NAT/MPAC representa mais um avanço do Estado nas políticas públicas voltadas ao combate à criminalidade e demonstra “o esforço do Governo Gladson Cameli em posicionar os efetivos das Polícias Militar e Civil entre os cinco melhores do país”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários