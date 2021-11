Eleição da Amoprebe na Reserva Chico Mendes consagra vitória de Romário e Luiza Carlota da Chapa 1

Por Fernando Oliveira e Jonys Davis

A história da AMOPREBE é longa e marcada por história de luta da classe extrativista da zona rural dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Se estima que tenha pouco mais de 3000 mil famílias dentro da RESEX divididos em 22 núcleos de base da Associação, constituindo as comunidades existentes dos associados. São afiliadas à associação mais de 3 mil pessoas, com 1.018 destes associados habilitados, de acordo com os pré-requisitos, para participar desta votação.

Realizada nesta quarta-feira, dia 17, a eleição da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia (Amoprebe), consagrou Romário Campelo, Luiza Carlota e diretoria da ´Chapa 1´ como a grande vitoriosa desta eleição com 26,02% dos votos.

Dos 1.018 moradores aptos a votar, teve 688 votantes. Sendo 434 votos para a chapa vencedora e 254 para a chapa derrotada, liderada por Rozimar e Fabíola.

Em seu discurso de posse, o novo presidente da AMOPREBE eleito para o mandato de quatro anos, Romário Campelo enfatizou a sua infância humilde, de dificuldades dentro da Resex e que vai fazer uma gestão participativa com todos moradores da área de reserva federal que compõe associação de moradores e buscará parcerias institucionais, com governos municipais de Brasileia e Epitaciolândia, estadual e federal para desenvolvimento sustentável da região.

