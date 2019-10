Conselheiros são responsáveis por zelar pela proteção de crianças e adolescente

As eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares do município de Brasiléia, que aconteceu neste domingo, dia 6, já tem seu resultado elegendo cinco, dos 16 inscritos para as vagas. Todas as pessoas com mais de 16 anos e que tem título regular com inscrição nas zonas eleitorais da cidade em que vivem puderam, ou, tentaram votar.

Segundo foi apurado, tudo ocorreu dentro do esperado, com candidatos concorrendo a sua reeleição, além dos novos inscritos. Na última eleição, foram apenas oito e a procura dos munícipes não teve uma grande procura.

Neste ano, com o dobro de inscritos, teve um aumento na procura espontânea dos munícipes, mas, depararam com apenas uma escola localizada na parte alta da cidade, munida apenas com cinco urnas eleitorais.

Fato esse que ocasionou uma abstenção significativa, apesar da procura dos apoiadores. Segundo foi informado por um ex-conselheiro, contou que teria acontecido uma reunião no Ministério Público, onde foi alertado do aumento de eleitores e com isso, teria a necessidade de mais locais e urnas.

Veja o resultado final com os cinco eleitos para o município de Brasiléia.

Leudina 282

Nicinha 272

Edinelda 236

Aucilene 215

Cleice 205

Antônio José 65

Joana Bandeira 95

Maurício Leonardo 36

Carlos Lima 64

Alisson Carvalho 52

Zezinho 71

Macob Capoeira 154

Cleina Castro 192

Katherine 95

Jeovani Nascimento 103

Total de votantes 2.137

Segundo o TRE, o município de Brasiléia tem um registro de pessoas aptas para votar de 16.041.

Quais são as atribuições dos conselheiros?

Atender e aconselhar os pais ou responsável pelas crianças e adolescentes;

Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança para crianças e adolescentes;

Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos;

Representar ao MP, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.

