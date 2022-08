Eleições 2022: mais de 28% dos eleitores do Acre são analfabetos ou não terminaram o ensino fundamental

Assessoria de Comunicação da PMAC

Durante seis dias, os militares da Coordenadoria de Polícia Comunitária, da Polícia Militar do Acre (PMAC), trocaram de papel: deixaram de serem instrutores e viraram “alunos”. Os vinte e seis profissionais da unidade participaram da capacitação para atendimento a possíveis ataques violentos no ambiente escolar. As instruções foram realizadas nas depedencias Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por militares da unidade especializada.

Com objetivo de preparar os militares que atuam diretamente no ambiente escolar, seja por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) ou pelo Policiamento Escolar, a capacitação visa prepará-los para possíveis invasões ou ataques a alunos. Entre as instruções tiveram Primeira Intervenção em Crises; APH Tático em Combate; Sobrevivência Policial e Instrução Tática e Técnica de Menor Potencial Ofensivo (ITMPO).

Major Ana Cassia, comandante da coordenadoria, comenta a importância do treinamento para os militares da sua unidade. “Promover a segurança das pessoas é uma atividade muito complexa e se tratando de crianças e adolescentes mais ainda. Nessa perspectiva, a Polícia Militar promoveu um treinamento para os policiais, visando capacitá-los para combater ocorrências relacionadas à possíveis ataques a ambiente escolar”.

A major destacou, ainda, a oficina prática realizada durante as instruções. “Hoje foi realizado um exercício simulado de combate a atirador ativo, procurando tornar o exercício mais aproximado possível da realidade. O treinamento também deixa os policiais aptos a atuarem em qualquer circunstância necessária para garantir a segurança da comunidade escolar”, disse a oficial.

Antônio de Souza, 1° sargento da corporação, está no PROERD desde o ano de 2002. Para ele que possui especializações acadêmicas na área educacional, o treinamento é fundamental para quem atua diretamente na Segurança Pública, em um ambiente peculiar como as escolas. “Destaco a importância do trabalho de treinar com as novas técnicas policiais ofertadas e diante da demanda dos novos desafios que a Polícia Militar enfrenta, um deles é as atividades em ambiente confinado, principalmente como escola”, destacou.

