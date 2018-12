Um vídeo do discurso do senador, eleito governador do Acre, foi postado nas redes sociais

Governador elito Gladson Cameli – Foto: Divulgação

O senador da República, eleito governador do Acre nas eleições de 2018, Gladson Camelí, usou a tribuna da câmara em Brasília para se despedir do mandato e, segundo ele, assumir as responsabilidades que lhe foram dadas nas urnas, ficando a frente no comando do executivo no Palácio Rio Branco.

Um vídeo do discurso do senador, eleito governador do Acre, Gladson Cameli, foi postado nas redes sociais. O mesmo fez uma breve lembrança de sua trajetória política, dos projetos apresentados por ele na câmara do Senado e do compromisso dele com o desenvolvimento do Brasil.

