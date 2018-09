O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informa que o dia 27 de setembro, 10 dias antes das eleições, é o último prazo para solicitar a emissão da segunda via do título de eleitor.

A segunda via pode ser requerida no cartório eleitoral em que os eleitores interessados estão inscritos, mediante a apresentação da identidade ou outro documento de identificação com foto, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas.

Há também a opção de baixar o aplicativo e-Título, que dá acesso ao título digital, o qual pode ser apresentado no momento da votação. No acre, já são 43.425 e-Títulos baixados.

A emissão da segunda via do título, tanto impressa quanto digital, só pode ser feita caso não haja irregularidade na inscrição eleitoral. Aqueles que perderam o prazo para resolver pendências junto à Justiça Eleitoral só poderão solicitar regularização após as Eleições Gerais de 2018.

Renata Brasileiro

Comentários