Instalações modernas fornecem muito mais energia à população do Alto Acre

A Eletroacre, empresa do Grupo Energisa, inaugura a ampliação da subestação de Epitaciolândia, nesta terça-feira (18), beneficiando mais de 20 mil clientes nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri. Um investimento de R$ 18 milhões que irá duplicar a capacidade de fornecimento de energia para a população e contribuir para o desenvolvimento econômico da região. Serão disponibilizados mais 12.500 quilowatts para todas as classes de consumo: industrial, comercial, residencial e rural.

Com a nova subestação de Epitaciolândia haverão melhorias na confiabilidade e na qualidade do fornecimento de energia elétrica para os clientes da região do Alto Acre, devido à instalação de novos equipamentos com tecnologia avançada, modernização nos sistemas de comunicação e automação.

“Fornecer uma energia confiável e de qualidade aos nossos clientes é o nosso principal objetivo, por isso a inauguração desta obra é tão importante para as cidades de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia. Temos compromissos com a melhoria continua, vamos fazer os investimentos necessários para melhor atender aos nossos clientes e proporcionar a sustentabilidade em energia para o crescimento econômico dessa região”, afirma José Adriano Mendes Silva, diretor presidente da Eletroacre.

A Eletroacre continua investindo em obras de expansão, construção, reforma, manutenção e modernização da rede elétrica em todo o estado do Acre. A ampliação da subestação de Epitaciolândia é um dos primeiros projetos que serão inaugurados pelo Grupo Energisa neste ano, e faz parte da relação de obras e investimentos da ordem de 228 milhões que serão executados em 2019.

