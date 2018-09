Foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 13, a convocação de dois concursados aprovados em Concurso Público da extinta Eletroacre, agora Eletrobras-Acre.

Os aprovados tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta quinta (13) para se apresentarem na sede administrativa da Eletrobras Distribuição Acre, situada na Rua Valério Magalhães, nº 226, bairro Bosque, em Rio Branco/AC.

Eles devem se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas, no horário das 07h30 as 11h30 e das 14h00 as 16h30, de segunda à sexta-feira, para apresentação da documentação e exames admissionais.

Os convocados deverão apresentar-se munidos dos documentos relacionados no item 12.1 do Edital do Concurso Público n.º 001/2014. “Decorrido o prazo acima especificado, o não comparecimento dos candidatos ora convocados caracterizará sua desistência, implicando, de imediato, na extinção de todo e qualquer direito de nomeação”, adverte trecho da publicação.

Dia 30 de agosto, a Eletrobras-Acre foi vendida em leilão por um valor simbólico de R$ 50 mil.

Comentários