NOTA: MANUTENÇÃO PROGRAMADA

A Eletrobras Distribuição Acre informa aos consumidores localizados no entroncamento de Xapuri (posto policial na BR-317) até Epitaciolândia e município de Brasileia, até 90 km sentido Assis Brasil, que o fornecimento de energia será interrompido no dia 02 de setembro , próximo domingo, das 05h30min às 06h30min , em razão da execução de serviços de manutenção preventiva visando à melhoria da qualidade e segurança no sistema de distribuição de energia. Caso a conclusão dos serviços ocorra antes do tempo previsto, o fornecimento de energia elétrica poderá ser restabelecido independente de aviso.

Atenciosamente,

Assessoria de Comunicação Social

