Vinte e cinco arrojados peões, representando os estados do Acre, Rondonia e Amazonas, foram os astros da noite de abertura da VIII edição da Feira Agropecuária de Boca do Acre, a EXPOBOCA, na noite de ontem (11).

Enquanto os expositores mostravam o potencial econômico da cidade que possui o maior rebanho bovino do Amazonas, na arena de rodeios, os arrojados e corajosos peões enfrentaram touros pesando mais de meia tonelada.

A montaria abriu oficialmente o evento que vai aquecer a economia da região até o próximo domingo.

Anfitriões dá festa, o prefeito Zeca Cruz e o vice, Carlinhos da Farmácia, estiveram na abertura da feira e recepcionaram expositores e visitantes.

Hoje (12), a EXPOBOCA prossegue com rodadas de negócios, exposição de peixes e a segunda etapa do rodeio. O evento é promovido pela prefeitura em parceria com o Sindicato Rural e apoio do Governo do Amazonas.

Por Jairo Barbosa

