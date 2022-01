Em 2021, Polícia Militar do Acre capacita tropa, reestrutura instalações e apresenta diminuição dos índices criminais

A Polícia Militar do Acre (PMAC) chega ao final do ano de 2021 com um resultado satisfatório frente ao planejamento estratégico que foi estabelecido pela corporação no início do ano. Com uma gestão centrada na valorização dos seus profissionais, visando uma melhor prestação do serviço ao cidadão, a instituição buscou investir na capacitação técnica e reestruturação dos batalhões, além de aquisição de equipamentos.

Com uma política alinhada ao governo do Estado do Acre e às demais forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, a Polícia Militar do Acre, por meio de um trabalho prévio de estudos e planejamentos, buscou empregar seu efetivo em locais estratégicos. E assim, realizou, somente em 2021, 7.711 operações em todo o estado do Acre, resultando na abordagem de 223.226 pessoas.

Além disso, as operações resultaram na apreensão de 652 armas de fogo, com uma média de quase duas armas por dia; na recuperação de 879 veículos, entre eles carros e motocicletas; na captura de 657 foragidos da justiça; no cumprimento de 89 mandados de busca/apreensão; e na condução de 7.783 pessoas às delegacias. Além da parte repressiva, realizou 6.479 ações comunitárias, que aproximaram ainda mais a corporação da sociedade acreana.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César Gomes, enalteceu o empenho de todos na obtenção dos resultados positivos. “Encerramos o ano com o sentimento de dever cumprido. Com o apoio fundamental do governador Gladson Cameli, o esforço de toda a gestão da instituição e o empenho das equipes de execução, foi possível avançar, tanto na parte operacional quanto na parte técnica”.

O comandante ainda enfatizou as conquistas institucionais ao longo do ano. “Encerramos o ano com a tropa capacitada, batalhões reformados e em reforma, redução dos índices e com uma identidade definida a partir das aprovações de nossos regulamentos de uniforme, de viaturas e de identidade visual. Parabéns a todos pelo empenho e que no próximo ano possamos avançar, melhorando a nossa oferta de segurança pública”, destacou o oficial.

Redução dos índices criminais

Com emprego inteligente da sua tropa, por meio de um planejamento estratégico e de uma gestão eficiente, a Polícia Militar do Acre conseguiu, com a integração e cooperação das demais Forças de Segurança Pública, a redução de índices criminais, tendo como destaques as mortes violentas intencionais (MVI), com redução expressiva em todo o estado, e os crimes de roubos, com redução significativa na capital.

As mortes violentas intencionais (MVI) abrangem os crimes de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídio e de ação policial, e, em relação ao ano de 2020, apresentou uma redução de 41% dos índices criminais. Já os crimes de roubo, tendo o mesmo aspecto comparativo, apresentou, em Rio Branco, uma redução de 29%, tendo como destaque a 3ª regional, bairros da parte alta, com redução de 42%.

Capacitação da tropa

Com uma política centrada na valorização do seu profissional, por meio da capacitação da tropa, o Comando da Polícia Militar do Acre, assim como já havia feito em 2020, buscou neste ano oferecer aos seus militares um aprimoramento técnico-profissional, seja por meio da realização de cursos em solo acreano ou em parcerias com as demais instituições militares e civis da federação, formando 807 profissionais em diversas especialidades.

A capacitação vai desde as formações continuadas para a carreira militar, como de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), no Rio Grande do Norte; Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA); de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e Formação de Sargentos (CFS); até de ingresso na carreira, Formação de Oficiais (CFO), realizado em São Paulo; e de Formação de Soldados (CFSd), ainda em andamento.

Ainda, em 2021, a corporação conseguiu ofertar cursos voltados para áreas específicas, como de Juiz Militar, Cinotecnia, Curso de Ações Táticas Especiais (CATE), Operações Rotam, todos realizados no Acre. Ademais, as capacitações fora do Estado, como de Operações Especiais (COEsp), de Moto Patrulhamento Tático, de Força Tática, Negociador Policial, Instrutor de Armamento e Tiro, Trânsito, Operador Aerotático e Operador RPA, realizados em instituições coirmãs da corporação.

Reestruturação dos Batalhões

Um marco nos 105 anos de história da Polícia Militar do Acre será a reestruturação dos seus batalhões, entre eles, em especial, a “casa” dos militares acreanos, o Quartel do Comando Geral (QCG). Um cartão postal da cidade, que tem sua história confundida com a própria história da capital acreana, um monumento que, desde 1929, se faz presente na arquitetura urbanística da cidade, está em reforma.

Com uma obra orçada em 2,6 milhões de reais, a “casa” da Polícia Militar tem recebido um novo visual e um adequado aprimoramento estrutural, para receber, de forma digna, os militares da instituição e todos os visitantes, pois é um símbolo turístico da cidade. A previsão de entrega da obra é para o ano de 2022, onde, juntamente com a aquisição dos novos uniformes, a volta do “azulão”, será um resgate das origens institucionais.

.

Em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar do Acre ganhou novas instalações, após a reforma da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), do 6° Batalhão. A obra foi orçada em 176 mil reais e contou com a revitalização de alojamentos, banheiros e salão, auditório, box para canil e outras benfeitorias, e teve apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Outra unidade que em 2022 ganhará um novo visual será o 2° Batalhão, que já teve sua ordem de serviços assinada pelo governador do Estado, Gladson Cameli, no dia 1° dezembro, com recursos de 544 mil reais. Importante frisar que em 2022 a instituição vai fortalecer a parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e revitalizar outros espaços, como o 7° Batalhão, em Tarauacá.

Comentários