Em 2022, 42% das empresas abertas no Acre já fecharam as portas

O deputado estadual Antônio Pedro (União Brasil) destacou na sessão desta terça-feira (7) a agenda que cumpriu na última sexta-feira (3), juntamente com o deputado federal Alan Rick (DEM), no município de Assis Brasil, onde foram recebidos pelo prefeito Jerry Correia.

O parlamentar disse que teve a oportunidade de participar da assinatura de uma ordem de serviço para início dos trabalhos de reforma da Unidade Mista de Saúde do município.

A assinatura foi feita pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O orçamento será de R$ 522 mil, oriundos de recursos próprios e emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

“Essa Unidade Mista de Saúde também foi uma reivindicação nossa. O deputado Alan Rick tem ajudado muito aquela cidade e eu sou muito agradecido por isso. O hospital de Assis Brasil já enfrentou inúmeras dificuldades e agora terá mais esse reforço. Quem ganha é a população que será bem melhor assistida na área da saúde”, disse.

No mesmo dia, o deputado também participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental que marca o início das obras de construção da sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), no município de Assis Brasil.

As novas instalações, que devem ser concluídas no prazo de 06 meses, seguirão o padrão de acessibilidade e sustentabilidade adotado pelo MPAC em todas as suas unidades, e serão erguidas numa área de fácil localização, facilitando o acesso da população aos serviços do Ministério Público.

A nova sede, que será construída em um terreno doado pela Prefeitura de Assis Brasil, também será financiada com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil de autoria do deputado federal Alan Rick, de acordo com o parlamentar.

“Sabemos o quanto é importante a atuação do Ministério Público naquela cidade localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia. Agora, graças ao apoio do deputado Alan Rick, Assis Brasil terá sua própria sede. Uma conquista importante para a população daquele município”, complementou.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

