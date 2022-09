Em 24 horas, choveu mais da metade do previsto para todo o mês de setembro; nível do Rio Acre sobe quase meio metro

A forte chuva que atingiu Rio Branco durante a quarta-feira, 14, apesar de ter sido a primeira do mês de setembro representou mais da metade da precipitação pluviométrica prevista para todo o mês na capital acreana. De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o total de chuvas nas últimas 24 horas foi de 54,2 mm. O previsto para todo o mês é de 95,5mm.

Apesar das ocorrências de destelhamento de casas e queda de árvores, o forte temporal que caiu sobre Rio Branco ajudou a melhorar o nível do Rio Acre.

Em 24 horas, o nível aumentou 48 centímetros, saltando de 1,36 para 1,84 metros.

Neste mês de setembro o nível do Rio Acre chegou a menor cota já registrada na história ao alcançar 1,29 metros. A baixa do nível do manancial contribui para tornar complicado o escoamento da produção rural dos ribeirinhos que não conseguem navegar com o barco pesado por conta do baixo nível.

