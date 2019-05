O governador Gladson Cameli vê na agenda do presidente Jair Bolsonaro em Dallas, no Texas, uma boa oportunidade para possibilidades de relações comerciais entre empresários norteamericanos e o Acre.

Cameli integra o grupo de políticos que acompanha o presidente da República nos EUA nesta quarta-feira, 15.

Em Dallas, Bolsonaro recebe o prêmio “Personalidade do Ano” pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e têm reuniões com o ex-presidente dos EUA, George W. Bush, e depois com o governador do Texas, Greg Abbot, o prefeito de Dallas, Mike Rawlings, e o senador texano Ted Cruz.

Já o governador Gladson Cameli quer aproveitar para se reunir com empresários eventualmente interessados em parcerias com o Acre.

Cameli vai apresentar as possibilidades de negócios com o estado a partir da rodovia interoceânica que liga o Brasil ao Peru a partir do Acre.

O governador recorda que o estado é um importante produtor de carne bovina na região Norte e possui potencial para importação e exportação pela sua localização geográfica.

“O grande trunfo que temos nas mãos e que vamos mostrar aos americanos, é a viabilidade do comércio com a América do Sul, com o fluxo de mercadorias saindo e entrando pelo Pacífico, através dos portos de Illo e Matarani, no Peru. Será um grande momento para o Estado, já que serão apresentadas oportunidades de investimento e, consequentemente, na via de mão dupla, o desenvolvimento para o Acre e sua população”, completa.

