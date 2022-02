Em agenda na capital, Sérgio Lopes garante 700 mil para Saúde Básica em Epitaciolândia.

Maior festival colaborativo de criatividade do mundo abre inscrições na cidade para realizar 2400 atividades, celebrando a vida, ao redor do mundo

O Brasil já conta com mais de 70% de sua população totalmente imunizada com duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. Esse primeiro ano de vacinação mostrou que o número de vidas perdidas pela doença despencou à faixa de quase zerar. Essa tendência revela a efetividade da proteção que evita agravamentos de saúde, mas, também, que os cuidados precisam permanecer.

Diante disso, qual deve ser o papel de um festival de criatividade que mobiliza todos os anos milhares de pessoas inspiradoras em tantas partes do Brasil e do mundo? Foi pensando nisso que a Organização Mundial da Criatividade, responsável pela realização do Dia Mundial da Criatividade, decidiu transformar uma atitude simplesem sua principal causa neste ano: celebrar a vida.

“Após dois anos de profundas mudanças econômicas, sociais, culturais e comportamentais influenciadas pela necessidade de proteger as pessoas de um vírus letal, percebemos que o principal papel da criatividade em2022 é ajudar as pessoas a resgatarem o prazer pela vida. Com tantas pessoas vacinadas e protegidas, agora é a hora das pessoas valorizarem sua potência criativa e resgatarem a capacidade de viver com alegria, mesmo depois de tantos meses de dor e luto”, afirma Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e líderglobal da World Creativity Organization.

Para isso, o Dia Mundial da Criatividade realiza anualmente, uma grande campanha de mobilização deeducadores, empreendedores, líderes empresariais, criadores de conteúdo, estudantes, pesquisadores,influenciadores digitais, veículos de imprensa e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas em torno da criatividade, inovação e sustentabilidade em várias cidades do mundo.

Em Rio Branco a líder local responsável por essa organização é Jane Vasconcelos, Jornalista, da Acretv.net e que tem como responsabilidade ser a porta-voz do Dia Mundial da Criatividade na cidade ajudando a organizar diversas atividades de interesse da população nos dias 20, 21 e 22 de abril sobre temas relevantesrelacionados com criatividade e inovação.

“Ser aprovado/a pela Organização Mundial da Criatividade para trazer o Dia Mundial da Criatividade para Rio Branco é um orgulho muito grande, mas só faz sentido se tivermos o apoio de voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros da nossa região que ajudem a transformar esse dia em um evento inesquecível para toda a nossa população poder celebrar a vida após tantos meses de incertezas. Em abril, vamos todos celebrar a vida e começar a construir um futuro melhor com muita criatividade e inovação”, declara Jane Vasconcelos, responsávelpelo Dia Mundial da Criatividade em Rio Branco.

Se você quer fazer parte da realização do maior festival colaborativo de criatividade do mundo em Rio Branco, basta acessar o site www.worldcreativityday.com/brazil/ , selecionar o nome da cidade e se inscrever até odia 01/03/2022.

Mais informações pelo site www.worldcreativityday.com/brazil ou pelo e-mail [email protected]

Sobre o World Creativity Day

O World Creativity Day é uma iniciativa da World Creativity Organization, organização responsável por difundir a marca World Creativity Day que atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentável.

O World Creativity Day é uma comunidade global que reúne educadores, empreendedores criativos, líderesempresariais, tecnólogos, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas em torno da criatividade, inovação, sustentabilidade e ações concretas para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

O World Creativity Day respondeu aos pedidos do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a Resolução 71/284 para chamar a atenção sobre a designação de 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação para todos os Estados Membros, organizações do sistema das Nações Unidas e outros organismos internacionais einternacionais. organizações regionais, bem como a sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais eindivíduos.

Sobre o Dia da Criatividade no Acre

Em Rio Branco já estão sendo feitos os contatos, convites, e reuniões para mobilizar toda a comunidade. A equipe de voluntários ja está trabalhando também na programação para os dias 20,21 e 22 de abril. “ Nossa expectativa é muito grande, essa é a primeira edição do Dia da Criatividade, no Acre e queremos mobilizar pessoas, iniciativas e projetos que estão fazendo a diferança na suas comunidades e transformando vidas”, finalizou Jane Vasconcelos, responsável pelo Dia Mundial da Criatividade no Acre.

