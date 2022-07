Em Brasileia, ação policial integrada apreende arsenal; dois foram presos em flagrante

Atendimentos de saúde com a fonoaudióloga Fabiana Xavier dos Santos, através da A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, iniciou nesta segunda-feira, para atender crianças com transtorno do espectro autista. A iniciativa atende os anseios de pais e mães de família, que muitas vezes, sem condições financeiras, têm que se deslocar a outros municípios acreanos em busca de profissional para o atendimento de seus filhos.

Segundo levantamento da Associação Mundo Singular, mais de uma centena de crianças necessitam de atendimento de fonoaudiologia na região do Alto Acre. Diante das informações e comovido com a necessidade, o prefeito Sérgio Lopes deu início ao projeto Anjo Azul, para implementar os atendimentos necessários às pessoas com TEA no município, o que culminou com início dos atendimentos nesta segunda-feira ,18, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Os atendimentos acontecerão de segunda à sexta-feira na sala de atendimento social do Fórum de Epitaciolândia.

