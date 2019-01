O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, cumpriu uma extensa agenda positiva em busca de recursos e melhorias para a população acreana durante toda esta terça-feira, 22, em Brasília.

Durante reunião com o Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Facundo de Almeida Junior, Gladson Cameli discutiu duas operações de créditos internos, realizadas diretamente com a Caixa Econômica Federal e que, por falta de concessão de garantia da União, estão trazendo dificuldades financeiras ao estado, por causa da alta taxa de juros estipulada.

Gladson Cameli explicou ao Secretário do Tesouro Nacional que devido à falta de pagamento de uma parcela do empréstimo, o Acre ficou suspenso de realizar operações de crédito com garantia da União até junho de 2019. Isso – salientou Cameli – inviabiliza vários projetos de desenvolvimento do estado, penalizando sobretudo a população mais carente.

Cameli solicitou que, como medida excepcional, o Tesouro Nacional indique a data e os procedimentos necessários para que o estado solicite a concessão de garantia da União para refazer as operações de crédito interno, que totalizam R$ 155 milhões.

A solicitação de concessão de garantia da União, conforme explicações do governador, é que os empréstimos concedidos nessa modalidade tem os juros tabelados em, pelo menos, metade dos juros normais de mercado, o que favorece as contas públicas.

Mansueto Facundo assegurou que apesar da situação de inadimplência do estado, caso seja apresentado um relatório financeiro que permita segurança para a União, um novo parecer poderá ser dado até o mês de abril, para que o Acre possa refazer os financiamentos com a Caixa Econômica, com valores reduzidos, o que seria mais interessa para a economia local.

Gladson Cameli pede atenção especial do ministro Onyx Lorenzoni ao Estado do Acre

Como parte da agenda, Gladson Cameli se reuniu com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O governador apresentou o atual panorama das finanças e solicitou atenção especial ao Estado do Acre, para que os projetos de desenvolvimento para os próximos anos sejam efetivados. Cameli ressaltou ao ministro as diversas ações para reestruturação da máquina administrativa no estado, mostrando que o Acre precisa somente de credibilidade para voltar aos trilhos do progresso.

Gladson Cameli frisou ao ministro Onyx que um dos principais pontos que trarão benefícios ao estado será um novo acordo com a União para redução extraordinária das parcelas da dívida nos anos 2019 e 2020, e, a ampliação dos prazos para pagamento, incluindo os empréstimos e financiamentos contratados diretamente com as instituições financeiras federais.

O governador pediu apoio aos programas de seu governo, salientando saber que o momento é de crise, porém, sabe que o Governo Federal está sensível aos problemas dos estados endividados.

O ministro assegurou que o governo tem conhecimento da realidade e que, em breve, soluções serão apresentadas para que os estados brasileiros voltem a se desenvolverem. Onyx exemplificou que com a nova Previdência e o enxugamento da máquina administrativa federal, um novo pacto federativo, visando exclusivamente o reerguimento econômico de todos os entes federativos terá efeito positivo.

Gladson Cameli se solidarizou com os projetos governamentais e colocou o Estado do Acre à disposição do Governo Federal para as ações de reestruturação necessárias.

A senadora Mailza Gomes(Progressistas), a deputada federal Marfisa Galvão(PSD) e a primeira-dama, Ana Paula Cameli, acompanharam o governador na reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Comentários